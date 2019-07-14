Сегодня в Украине отмечается День рыбака

Новости Украины: Указом президента от 22 июня 1995 года установлено, что ежегодно во второе воскресенье июля в Украине отмечается День рыбака.

Праздник установлен Указом Президента Украины "О Дне рыбака" от 22 июня 1995 года № 464/95 "В поддержку инициативы работников рыбного хозяйства, а также профессиональных союзов ..." На протяжении тысячелетий рыболовство было для человека одним из главных способов получения пищи.

Сейчас промышленное рыболовство использует современные технологии, а некоторые виды рыб, моллюсков и ракообразных выращиваются на специальных фермах.

Частное рыболовство остается одним из самых любимых развлечений и популярным видом спорта. Рыболовство в Украине было известно с древнх времен.

Это подтверждают археологические находки - глиняные и каменные грузила для рыболовных сетей, различные крючки и т.п., принадлежащие к черняховской культуре (II-V вв.) и последующих эпох (VI-IX вв.).

Распространению рыболовства в Украине способствовало большое количество рек(более 22 тысяч) и озер (более 7 тысяч), а также древняя традиция использования рыбы в питании. Крупнейшими районами рыболовства в Украине были: низовья Днепра, Южного Буга, Днестра, Прута, Припяти, Десны, побережье Черного и Азовского морей.

Здесь рыболовство считалось основным занятием определенной части жителей, переросшее в промысел. На сегодня почти 30 тысяч Украинцев заняты профессиональным промыслом рыбы, переработкой уловов, торговлей рыботоварами; более 3 миллионов украинцев - это рыбаки-любители, для многих из которых рыбная ловля является не только интересным хобби, но и существенным вкладом в бюджет семьи.

Среди любителей порыбачить 76,9% - мужчины и 23,1% - женщины. Морской промысел Украины в Черном и Азовском морях по объему вылова до российской оккупации Крыма занимал вторую позицию после Турции, а сейчас мы не входим даже в пятерку лидеров. К тому же, почти 80% рыболовства в Украине находится в тени.

Источники свидетельствуют, что уже в XVI в. в Украине уставом регламентировались сроки рыболовства, указывались виды снастей, которыми можно было вылавливать рыбу.

Сейчас спортивная и любительская рыбалка в Украине осуществляется в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства Украины. На водоемах общего пользования разрешается забирать улов весом от 3 кг до 5 кг (в зависимости от особенностей водоема).

Рыбалка разрешена только спортивными снастями - категорически запрещены сетки, электроудочки, взрывчатые и ядовитые вещества. Не так давно была усилена административная и уголовная ответственность за браконьерство.