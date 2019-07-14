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Глава УГКЦ дал совет украинцам накануне выборов

Глава УГКЦ дал совет украинцам накануне выборов
20:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава УГКЦ назвал предстоящие выборы битвой за свободу и независимость Украины.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) призвал украинцев прислушиваться к голосу совести во время голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом он сказал во время общенационального паломничества, завершившегося в селе Зарваница на Тернопольщине, где сохраняется чудотворный образ Божьей Матери.

"Сюда, к этому чудотворному месту каждый из нас в своих сердцах и душах принес частичку своей Родины. Буквально через неделю перед Украиной встанет еще один выбор, битва за ее свободу и независимость. Готовясь к этому событию, очень внимательно думайте, кого вы слушаете. Слушайте голос собственной совести, когда будете делать свой выбор. Кто защищает Украину с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах", - сказал блаженнейший Святослав.

"Господи, дай нам веру в свободную независимую христианскую Украину. Мы ее построим, мы ее защитим и своим голосом пустим Божью жизнь в Украине, а не очередное нашествие ее врагов", - добавил предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, в общенациональном паломничестве в Зарванице 13-14 июля участвовали более 80 тыс. паломников.

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В этом году паломничество приурочено к 30-летию выхода Украинской греко-католической церкви из подполья и молитве за мир в Украине.

Зарваница - одно из древнейших чудотворных мест Украины, история которого начинается с 1240 года. Веками здесь бьет целебный источник, хранится чудотворная икона, на поклонение к которой ежегодно приходят сотни тысяч верующих.

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УГКЦ, Святослав Шевчук, Зарваница, Парламентские выборы 2019.
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