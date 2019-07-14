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Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов

Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
22:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Порошенко заявляет о намерении Путина освободить украинских моряков до 21 июля.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что украинских военнопленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" вечером 14 июля, передает "Украинская правда".

"Имею информацию, что на 90% наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы так и было", - заявил экс-президент.

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин положит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив... Очень стараюсь, чтобы дома оказались наши герои", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Глава УГКЦ дал совет украинцам накануне выборов

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Парламентские выборы 2019, Захваченные моряки.
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