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В Минздраве предлагают сделать пачки сигарет еще более "страшными"

В Минздраве предлагают сделать пачки сигарет еще более "страшными"
22:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины: Минздрав предлагает изменить дизайн пачек сигарет.

Министерство здравоохранения предлагает увеличить площадь предупреждений о вреде курения на пачках сигарет. О соответствующую инициативу сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Согласно предложению, на каждой упаковке сигарет, кроме надписи, должно быть цветное фото, которое предупреждает о последствиях для здоровья. И это предупреждение должно занимать не менее 65% площади сигаретной упаковки, и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет или контейнеров для заправки.

Как отметила Супрун, такие ограничения являются частью европейской практики - они уже три года действуют в странах ЕС. Украина также обязана их внедрить, согласно договору об ассоциации. Предложенный законопроект позволит закрыть лазейки в законодательстве, которыми пользуются производители сигарет, в том числе электронных. Он также поможет сократить потребление табака и положительно повлияет на здоровье украинцев.

"Электронные сигареты = традиционные": Супрун продвигает законопроект

При этом руководительница МОЗ подчеркнула, что сохранение здоровья - это в значительной степени личная ответственность каждого украинца, поэтому надо стремиться избавиться от этой привычки как можно раньше, чтобы избежать необратимых последствий.

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Курение, Минздрав, Сигареты, Ульяна Супрун.
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