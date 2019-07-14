"Электронные сигареты = традиционные": Супрун продвигает законопроект

Новости Украины: Министерство здравоохранения Украины намерено приравнять электронные сигареты к обычным.

Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

”Электронные сигареты = традиционное курение, а не ”безопасная альтернатива” сигаретам. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения”, - написала она.

Ознакомиться с документом можно на сайте Минздрава по ссылке https://bit.ly/2RThXRk.

Ранее сообщалось, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти помогут постоянный контроль за давлением, уменьшение потребления соли и отказ от транс-жиров.