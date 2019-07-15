Варфоломей сообщил, что ПЦУ является самостоятельной церковью

Новости Украины: Варфоломей подтвердил, что украинская церковь - самостоятельная.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать.

Об этом он рассказал в своем интервью ТСН.

"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - отметил Вселенский патриарх.

Фактически, патриарх Варфоломей лично подтвердил, что украинская церковь, как и другие поместные церкви - самостоятельные. Также Святейший Варфоломей выразил сожаление относительно действий Филарета, сказав, что тот "должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь".