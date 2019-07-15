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Понедельник, 15.07.2019
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Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
08:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Православная церковь 15 июля празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.

Традиции на 15 июля

Этот день посвящался берегиням - мифическим существам, которые упоминаются в древнерусских историко-литературных памятниках. Вера в них была распространена в Древней Руси - до нас дошли различные сочинения отцов церкви, в которых говорится о ней с осуждением. Судить о том, что именно представляли собой эти существа, по этим отрывочным источникам сложно.

Часть исследователей видит в них предшественников русалок или отождествляет их с русалками. Действительно, берегини связаны с водой, и им подвластны некоторые существенные стороны жизни людей.

Одна из наиболее оригинальных трактовок образа берегини принадлежит Д. К. Зеленину, который писал: "Поскольку русалки часто появляются на берегах рек, постольку название берегинь было к ним приложимо. Но в народных говорах название это неизвестно. Судя же по контексту речи, под берегинями разумеются скорее не русалки, а весьма близкие к русалкам сестры-лихорадки, которым приносят жертвы в реку".

В народных представлениях вода - традиционное местообитание не только лихорадок, но и многих болезней. Поэтому многие исследователи допускают, что связанные с водной стихией берегини были не столько непосредственными прообразами сестер-лихорадок, сколько наделялись властью над болезнями, а возможно, были и их персонификациями. В народе этих существ часто представляли в образе белоствольной березы.

Знаменательные события в истории: 15 июля 2019 года

Приметы на 15 июля

Если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней.

Начинает плескаться сазан - к теплой и ясной погоде.

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