Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами

Смотрите фото (3)
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
08:53 Сегодня Телеграф Фото: flickr

Новости Украины: В ближайшие сутки, 15 июля, погоду Украины по-прежнему будет определять поле пониженного давления.

В понедельник в северных, большинстве центральных и западных областей, днем также на юге страны кратковременные дожди, местами грозы; в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях местами значительные дожди, при грозах порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.  Об этом сообщает Укргидрометцентр

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°, на остальной территории 23-28°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 9-14°.

В Киеве - кратковременные грозовые дожди, днем местами значительные дожди в сопровождении порывов ветра 15-18 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июля самая высокая температура днем была 33,4 в 1951г., самая низкая ночью 9,5 в 1905г.

Погода на 15 июля

На 16 июля синоптики прогнозируют ночью без осадков, днём в большинстве областей грозовые дожди, в Приазовье и в восточной части в течение суток значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 20-25°, в южных областях до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днём 9-14°.

В Киеве на 16 июля прогнозируется ночью без осадков, днём местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

 

Погода на 16 июля

Прогноз погоды на вторник, 16 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24, дождь с грозами
  • Львов – +20...+22, дождь с грозами
  • Ивано-Франковск – +21...+23, дождь с грозами
  • Тернополь – +21...+23, дождь с грозами
  • Черновцы – +20...+22, дождь с грозами
  • Хмельницкий – +22...+24, дождь с грозами
  • Луцк – +21...+23, дождь с грозами
  • Ровно – +21...+23, дождь с грозами
  • Житомир – +21...+23, дождь с грозами
  • Винница – +22...+24, дождь с грозами
  • Одесса – +23...+25, дождь с грозами
  • Николаев – +25...+27, дождь с грозами
  • Херсон – +24...+26, дождь с грозами
  • Симферополь – +24...+26, дождь с грозами
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь с грозами
  • Черкассы – +22...+24, дождь с грозами
  • Чернигов – +22...+24, дождь с грозами
  • Сумы – +21...+23, дождь с грозами
  • Полтава – +21...+23, дождь с грозами
  • Днепр – +21...+23, дождь с грозами
  • Запорожье – +23...+25, дождь с грозами
  • Донецк – +22...+24, дождь с грозами
  • Луганск – +21...+23, дождь с грозами
  • Харьков – +21...+23, дождь с грозами
  • Киев – +22...+24, дождь с грозами

Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Существенное потепление, как обещает Наталья Диденко, придет в Украину лишь с 19 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
03 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
04 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
05 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь