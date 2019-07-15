Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости Украины: В ближайшие сутки, 15 июля, погоду Украины по-прежнему будет определять поле пониженного давления.

В понедельник в северных, большинстве центральных и западных областей, днем также на юге страны кратковременные дожди, местами грозы; в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях местами значительные дожди, при грозах порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°, на остальной территории 23-28°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 9-14°.

В Киеве - кратковременные грозовые дожди, днем местами значительные дожди в сопровождении порывов ветра 15-18 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июля самая высокая температура днем была 33,4 в 1951г., самая низкая ночью 9,5 в 1905г.

Погода на 15 июля

На 16 июля синоптики прогнозируют ночью без осадков, днём в большинстве областей грозовые дожди, в Приазовье и в восточной части в течение суток значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 20-25°, в южных областях до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днём 9-14°.

В Киеве на 16 июля прогнозируется ночью без осадков, днём местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

Погода на 16 июля

Прогноз погоды на вторник, 16 июля, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24, дождь с грозами

Львов – +20...+22, дождь с грозами

Ивано-Франковск – +21...+23, дождь с грозами

Тернополь – +21...+23, дождь с грозами

Черновцы – +20...+22, дождь с грозами

Хмельницкий – +22...+24, дождь с грозами

Луцк – +21...+23, дождь с грозами

Ровно – +21...+23, дождь с грозами

Житомир – +21...+23, дождь с грозами

Винница – +22...+24, дождь с грозами

Одесса – +23...+25, дождь с грозами

Николаев – +25...+27, дождь с грозами

Херсон – +24...+26, дождь с грозами

Симферополь – +24...+26, дождь с грозами

Кропивницкий – +22...+24, дождь с грозами

Черкассы – +22...+24, дождь с грозами

Чернигов – +22...+24, дождь с грозами

Сумы – +21...+23, дождь с грозами

Полтава – +21...+23, дождь с грозами

Днепр – +21...+23, дождь с грозами

Запорожье – +23...+25, дождь с грозами

Донецк – +22...+24, дождь с грозами

Луганск – +21...+23, дождь с грозами

Харьков – +21...+23, дождь с грозами

Киев – +22...+24, дождь с грозами

Существенное потепление, как обещает Наталья Диденко, придет в Украину лишь с 19 июля.