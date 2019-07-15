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Вопрос декоммунизации: Вятрович упрекнул Разумкова за "незнание законодательства"

Вопрос декоммунизации: Вятрович упрекнул Разумкова за "незнание законодательства"
12:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: По словам главы Института нацпамяти, новые названия и так предлагались местными общинами.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал предложение главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова проводить местные референдумы по вопросам декоммунизации.

Свое мнение по данному поводу он озвучил в эфире телеканала "Прямой".

По словам Вятровича, подобные заявления являются свидетельством незнания Разумковым законодательства, так как новые названия вместо коммунистических предлагались местными общинами.

Он подчеркнул, что на уровне закона, то есть "централизованно" Украина определила лишь перечень названий, которых не должно быть, поскольку они являются пропагандой тоталитарного режима.

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Как сообщалось ранее, в эфире одного из телеканалов глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о декоммунизации следует принимать на местных референдумах жителями тех или иных населенных пунктов.

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Владимир Вятрович, Декоммунизация, Дмитрий Разумков.
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