Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах

Новости Украины: Суд позволил кандидату от “Слуги народа” с гражданством Израиля участвовать в выборах.

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от “Слуги народа” Александра Куницкого, который заявлял, что является гражданином Израиля.

Об этом информирует “Громадское”.

“Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины Александра Куницкого от партии “Слуга народа”, - говорится в сообщении.

Видео заседания суда Куницкий обнародовал в Facebook.

Напоминаем, ЦИК отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169-му округу Александра Куницкого.

В Центризбиркоме пояснили, что согласно информации Государственной пограничной службы, в течение последних пяти лет перед днем внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 года до 5 декабря 2015 года).

Как отметили в ЦИК, Комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого относительно его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с нахождением в служебных командировках, поскольку по закону служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы. Однако Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение трудовых отношений. Ранее Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.