Турчинов: Не хотел бы, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14-го года

Новости Украины: Турчинов заявил, что третий Майдан для Украины недопустим.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что сегодня важно не допустить возвращения Украины к политической ситуации 2013-2014 годах.

"Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14-го года. Этого нельзя допустить – третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина", - сказал Турчинов в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

Он также отметил, что новому руководству страны необходимо как можно быстрее отойти от "неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", и приступить к профессиональной оценке ситуации и профессиональной работе.

"Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на "чудеса", в результат получает горе и разочарование", - подчеркнул Турчинов.