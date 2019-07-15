Зеленский сделал очередное заявление о президентских кортежах

Новости Украины: Владимир Зеленский напомнил, что Президент - такой же участник дорожного движения, как и все.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое обещание отказаться от кортежей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех.

Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной", - написал Президент.

Он добавил, что "эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и т.д. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос".

"Президент - такой же участник движения, как и все", - резюмировал Зеленский.