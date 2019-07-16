ЮНИСЕФ: Украина - лидер по заболеваемости корью

Новости Украины: По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, Украина возглавляет рейтинг стран с самой высокой заболеваемостью корью.

В 2018 году 20 миллионов детей во всем мире - более чем каждый десятый ребенок – не получили жизненно важные вакцинации, такие как прививка от кори, дифтерии и столбняка.

Об этом свидетельствуют последние данные ВОЗ и ЮНИСЕФ, передаёт УНН.

“Вакцины являются одним из наших важнейших инструментов для предотвращения эпидемий и обеспечения безопасности в мире. В то время как большинство детей сегодня вакцинируются, слишком многие остались позади. Неприемлемо, что часто те, кто подвергается наибольшему риску — самые бедные, те, кого затронули или заставили покинуть свои дома конфликты, -это те, кого упускают из виду”, — считает доктор Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Большинство детей, которые не получили прививок, живут в самых бедных странах и несоразмерно находятся в нестабильных или затронутых конфликтом государствах. Почти половина из них находится всего в 16 странах — Афганистане, Центральноафриканской Республике, Чаде, Демократической Республике Конго (ДРК), Эфиопии, Гаити, Ираке, Мали, Нигере, Нигерии, Пакистане, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

Если эти дети заболевают, они подвергаются риску тяжелых последствий для здоровья и реже всего получают доступ к лечению и уходу.

Вспышки кори также показывают укоренившиеся пробелы в охвате прививок, часто в течение многих лет.

Резкое неравенство в доступе к вакцинам сохраняется между странами и внутри стран всех уровней доходов. Это привело к разрушительным вспышкам кори во многих частях мира, в том числе в странах с высокими общими показателями вакцинации.

В 2018 году во всем мире было зарегистрировано почти 350 тысяч случаев заболевания корью, что более чем вдвое больше, чем в 2014 году.

Украина возглавляет список стран с самым высоким зарегистрированным показателем заболеваемости корью в 2018 году. Хотя в настоящее время стране удалось вакцинировать более 90 % детей, охват был низким в течение нескольких лет, в результате чего большое количество детей старшего возраста и взрослых — в зоне риска.

В некоторых других странах с высокой заболеваемостью и высоким уровнем охвата имеются значительные группы людей, которые пропустили вакцинацию против кори в прошлом.