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Вторник, 16.07.2019
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ЮНИСЕФ: Украина - лидер по заболеваемости корью

ЮНИСЕФ: Украина - лидер по заболеваемости корью
00:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, Украина возглавляет рейтинг стран с самой высокой заболеваемостью корью.

В 2018 году 20 миллионов детей во всем мире - более чем каждый десятый ребенок – не получили жизненно важные вакцинации, такие как прививка от кори, дифтерии и столбняка.

Об этом свидетельствуют последние данные ВОЗ и ЮНИСЕФ, передаёт УНН.

“Вакцины являются одним из наших важнейших инструментов для предотвращения эпидемий и обеспечения безопасности в мире. В то время как большинство детей сегодня вакцинируются, слишком многие остались позади. Неприемлемо, что часто те, кто подвергается наибольшему риску — самые бедные, те, кого затронули или заставили покинуть свои дома конфликты, -это те, кого упускают из виду”, — считает доктор Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Большинство детей, которые не получили прививок, живут в самых бедных странах и несоразмерно находятся в нестабильных или затронутых конфликтом государствах. Почти половина из них находится всего в 16 странах — Афганистане, Центральноафриканской Республике, Чаде, Демократической Республике Конго (ДРК), Эфиопии, Гаити, Ираке, Мали, Нигере, Нигерии, Пакистане, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

Если эти дети заболевают, они подвергаются риску тяжелых последствий для здоровья и реже всего получают доступ к лечению и уходу.

Вспышки кори также показывают укоренившиеся пробелы в охвате прививок, часто в течение многих лет.

Резкое неравенство в доступе к вакцинам сохраняется между странами и внутри стран всех уровней доходов. Это привело к разрушительным вспышкам кори во многих частях мира, в том числе в странах с высокими общими показателями вакцинации. 

В 2018 году во всем мире было зарегистрировано почти 350 тысяч случаев заболевания корью, что более чем вдвое больше, чем в 2014 году. 

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Украина возглавляет список стран с самым высоким зарегистрированным показателем заболеваемости корью в 2018 году. Хотя в настоящее время стране удалось вакцинировать более 90 % детей, охват был низким в течение нескольких лет, в результате чего большое количество детей старшего возраста и взрослых — в зоне риска. 

В некоторых других странах с высокой заболеваемостью и высоким уровнем охвата имеются значительные группы людей, которые пропустили вакцинацию против кори в прошлом.

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Все по теме:

Украина, Здравоохранение, Медицина, Корь, Вакцинация, Охрана здоровья.
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