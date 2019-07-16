Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид

Новости Украины: По народному календарю 16 июля — маков или маковый день, с этого дня начинался посев мака.

Традиции на 16 июля

Этот день считался в народе несчастливым, поэтому на Мокия лучше не начинать новых дел и вообще следует быть осторожным. Еще этот день называли Стожары, или Сажар - так называли созвездие Плеяд, Большую Медведицу. Есть народные названия и у других созвездий. Так, Орионов пояс называют Кичагами.

Млечный Путь, говорили крестьяне Тульской губернии, был дорогой татарам на святую Русь: он идет будто бы на Москву прямо от железных гор, где были заключены татары, между тем как путь от Орды до Москвы назывался Камаринской дорогой. В народе считали, что звезды на небе - это ангелы Божьи, которые отворяют окошки своих светлых домиков для покровительства работ в поле и в саду.

Почитаемый в народе святитель Московский Филарет писал, что утренние звезды означают при сотворении мира светлых духов невидимого мира. Появление Стожар предвещает звероловам счастливый поиск. Не видя его, они ни за что не решатся отправиться в лес на охоту, поэтому говорят: «Коли звездисто и Стожар горит, иди смело на медведей». Этот день называли еще маковым, потому что собирали мак. Считали, что на Мокия часто бывают грозы.

Приметы на 16 июля

Мокий и Демид в поле стоят.

Мокий землю мочит, а Демид на стогу стоит.

Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Комары летают роем - к хорошей погоде.