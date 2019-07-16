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Вторник, 16.07.2019
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Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди

Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
07:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 16 июля по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы, ночью температура 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°.

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на вторник, 16 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24, дождь, гроза
  • Львов – +21...+23, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза
  • Тернополь – +21...+23, дождь, гроза
  • Черновцы – +22...+24, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Луцк – +22...+24, дождь, гроза
  • Ровно – +22...+24, дождь, гроза
  • Житомир – +22...+24, дождь, гроза
  • Винница – +22...+24, дождь, гроза
  • Одесса – +24...+26, дождь, гроза
  • Николаев – +24...+26, дождь, гроза
  • Херсон – +24...+26, дождь, гроза
  • Симферополь – +24...+26, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Черкассы – +22...+24, дождь, гроза
  • Чернигов – +22...+24, дождь, гроза
  • Сумы – +22...+24, дождь, гроза
  • Полтава – +22...+24, дождь, гроза
  • Днепр – +22...+24, дождь, гроза
  • Запорожье – +23...+25, дождь, гроза
  • Донецк – +21...+23, дождь, гроза
  • Луганск – +21...+23, дождь, гроза
  • Харьков – +22...+24, дождь, гроза
  • Киев – +21...+23, дождь, гроза

Прогноз погоды на 16 июля

Знаменательные события в истории: 16 июля 2019 год

В Киеве днем повсюду кратковременный дождь. Температура ночью 12-14°, днем 21-23 °. На Киевщине повсюду ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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