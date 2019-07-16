Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на вторник, 16 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +22...+24, дождь, гроза
- Львов – +21...+23, дождь, гроза
- Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза
- Тернополь – +21...+23, дождь, гроза
- Черновцы – +22...+24, дождь, гроза
- Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза
- Луцк – +22...+24, дождь, гроза
- Ровно – +22...+24, дождь, гроза
- Житомир – +22...+24, дождь, гроза
- Винница – +22...+24, дождь, гроза
- Одесса – +24...+26, дождь, гроза
- Николаев – +24...+26, дождь, гроза
- Херсон – +24...+26, дождь, гроза
- Симферополь – +24...+26, дождь, гроза
- Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
- Черкассы – +22...+24, дождь, гроза
- Чернигов – +22...+24, дождь, гроза
- Сумы – +22...+24, дождь, гроза
- Полтава – +22...+24, дождь, гроза
- Днепр – +22...+24, дождь, гроза
- Запорожье – +23...+25, дождь, гроза
- Донецк – +21...+23, дождь, гроза
- Луганск – +21...+23, дождь, гроза
- Харьков – +22...+24, дождь, гроза
- Киев – +21...+23, дождь, гроза
Прогноз погоды на 16 июля
В Киеве днем повсюду кратковременный дождь. Температура ночью 12-14°, днем 21-23 °. На Киевщине повсюду ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.