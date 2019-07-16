Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди

Новости Украины: 16 июля по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы, ночью температура 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°.

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на вторник, 16 июля, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24, дождь, гроза

Львов – +21...+23, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза

Тернополь – +21...+23, дождь, гроза

Черновцы – +22...+24, дождь, гроза

Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза

Луцк – +22...+24, дождь, гроза

Ровно – +22...+24, дождь, гроза

Житомир – +22...+24, дождь, гроза

Винница – +22...+24, дождь, гроза

Одесса – +24...+26, дождь, гроза

Николаев – +24...+26, дождь, гроза

Херсон – +24...+26, дождь, гроза

Симферополь – +24...+26, дождь, гроза

Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза

Черкассы – +22...+24, дождь, гроза

Чернигов – +22...+24, дождь, гроза

Сумы – +22...+24, дождь, гроза

Полтава – +22...+24, дождь, гроза

Днепр – +22...+24, дождь, гроза

Запорожье – +23...+25, дождь, гроза

Донецк – +21...+23, дождь, гроза

Луганск – +21...+23, дождь, гроза

Харьков – +22...+24, дождь, гроза

Киев – +21...+23, дождь, гроза

Прогноз погоды на 16 июля

В Киеве днем повсюду кратковременный дождь. Температура ночью 12-14°, днем 21-23 °. На Киевщине повсюду ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.