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Суд отложил решение по делу "скифского золота"

Суд отложил решение по делу "скифского золота"
12:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела о "скифском золоте", сославшись на необходимость в дополнительной информации от сторон.

Апелляционный суд Амстердама нуждается в дополнительной информации от сторон в деле возвращения "скифского золота" из музеев Крыма, которое находилось в музее Алларда Пирсона на время аннексии полуострова.

"Стороны представили свои мнения с пояснениями и позициями экспертов, но Апелляционный суд, тем не менее, нуждается в дополнительной информации", - говорится в сообщении суда. 

Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации.

"Затем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сообщили в суде.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. 

Вернуть "скифское золото": Минюст добивается возврата экспонатов

Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу. 

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме. 

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама. 

Пока длится судебная волокита, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.

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Украина, Крым, Амстердам, Музей, РФ, Апелляционный суд, Минюст, Экспонаты, Скифское золото.
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