Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

Новости Украины: Лунное затмение начнется 16 июля в 21:43 по Киеву.

Астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины.

"Коридор затмений" в этом месяце закроет "кровавое" лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля.

Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигнет своего пика.

Наблюдать явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

Онлайн-трансляция начнется сегодня, 16 июля, в 21:30.