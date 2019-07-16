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Вторник, 16.07.2019
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Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Лунное затмение начнется 16 июля в 21:43 по Киеву.

Астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины.

"Коридор затмений" в этом месяце закроет "кровавое" лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля.

Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигнет своего пика. 

Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Наблюдать явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

Онлайн-трансляция начнется сегодня, 16 июля, в 21:30.

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