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КС признал конституционным закон о декоммунизации

КС признал конституционным закон о декоммунизации
19:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Конституционный суд обнародовал решение по закону, осуждающему тоталитарные режимы в Украине.

Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным, соответствующее решение обнародовала пресс-служба суда, передает УНН.

Так, 16 июля 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Этим Решением Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ с изменениями.

Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции

"Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным", - говорится в решении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее нардепы обратились с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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Конституционный Суд, КС, Декоммунизация.
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