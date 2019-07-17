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Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства

Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министерство здравоохранения закупит вакцины от кори за счет средств, сэкономленных на международных закупках в 2016-2017 гг.

Кабинет министров Украины разрешил Министерству здравоохранения закупить вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) на средства, сэкономленные за счет международных закупок в 2016-2017 гг.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно документу, обнародованному на сайте Кабмина, планируется дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

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Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

По состоянию на 11 июля 2019 года в Украине было более 701,358  тыс. доз вакцин КПК производства Бельгии и США.

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Здравоохранение, Кабмин, КМУ, Корь, Вакцинация.
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