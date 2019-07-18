Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского

Новости Украины: Говорили, что в этот день Луна отдает свои силы людям, а потому, 18 июля смотрели на нее и просили дать здоровье, благополучие и счастье.

Традиции на 18 июля

В православной церкви 18 июля отмечают день преподобного Афанасия Афонского, который родился в Трапезунде и достаточно рано остался сиротой. Его воспитанием занялась одна монахиня, и Афанасий настолько полюбил ее, что стремился во всем подражать. Особенно это касалось иноческой жизни, молитв, постов. По прошествии некоторого времени Афанасий даже принимает постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в бдениях и длительном посте, он решается на подвиг безмолвия и поселяется в уединенном месте неподалеку от монастыря. Часто отшельнику приходилось бороться с бесами, пытавшимися возбудить в нем чувство ненависти к окружающему миру. И однажды Афанасий практически поддался сомнениям, но решил ровно 1 год вытерпеть, а потом покориться воле Божьей. Внезапно в последний день с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись в тот же миг. После этого Афанасий за свое смирение получил дар умиления, и в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться за помощью или советом. Предание гласит, что к Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.

Сам Афанасий построил храм недалеко от Афона, а погиб в результате несчастного случая, связанного с этой постройкой. Неожиданно во время проведения строительных работ верх храма обрушился, и под обломками погиб Афанасий.

Вечером в этот день полагалось наблюдать за месяцем - считалось, что если месяц играет, то есть будто кажется перебегающим с места на место или изменяет свой цвет и прячется за облака, то надо ждать хорошего урожая. Этот день считался праздником месяца. Если месяц светит ясно, осень будет сухой и теплой.

Приметы на 18 июля

Добрый молодец ясным месяцем похаживает.

Коли месяц играет - хороший урожай на поле должен вызреть.

Летнему месяцу - теплые ночи, ясному месяцу - ясные очи.

Если звезды часты - к ясной погоде, лучи у них темные - к буре.

Во время полнолуния луна светлая и чистая - к хорошей погоде, темная и бледная - к дождю.

Радуга вечером - назавтра будет хорошая погода, утром - дождливая.

На листьях клена появились капельки - через два-три дня наступит дождливая погода.