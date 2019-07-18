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Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
19:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Кабмин принял новые правила пересечения линии разграничения.

Во время пересечения линии разграничения можно будет перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению. 

Кабинет министров принял новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, которым вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). Утвержденным порядком внедряются новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. В частности, во время пересечения линии разграничения можно будет перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению. Соответствующий перечень товаров будет утвержден в ближайшее время.

Сейчас провезти на оккупированную территорию можно только те товары, которые есть в разрешенном списке. Отмечается, что предложения относительно списка запрещенных товаров МинВОТ уже обсуждало с общественностью, представителями фискальной и пограничной служб, СБУ, штаба ООС, гуманитарных организаций, а также во время общения с населением на КПВВ. В ведомстве отмечают, что нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности.

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Напомним, ранее советник команды президента Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе должны стать более комфортными, а рядом с ними необходимо открыть центры предоставления админуслуг, рынки магазины и пункты медицинской помощи.

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Кабмин, Донбасс, Линия разграничения, ОРДЛО.
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