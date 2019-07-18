Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина

Новости Украины: Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что новый паспортный указ Путина – это "метка территории".

Указ президента России об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины на языке спецслужб называется "меткой территории".

"Путин обозначил территорию", – сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Обычно, когда Россия совершает любые действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленты, или другие символы. Точно так же поступали и наши (развешивали украинскую символику - ред.)", – рассказал заместитель министра.

"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Украиной", – добавил он. В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что радикально изменило статус-кво".

Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, заместитель министра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатической ниве можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан – танки, ракеты, самолеты – прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения – да, без сомнения".

Напомним, президент России Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР". Из документа изъяли слова "отдельные регионы", оставив только названия украинских областей. Указ вступил в силу 17 июля.