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Украина в ОБСЕ: РФ должна вывести войска не только с Донбасса, но и из Крыма

Украина в ОБСЕ: РФ должна вывести войска не только с Донбасса, но и из Крыма
23:36 Чт, 18 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина напомнила ОБСЕ, что Крым остается "серой зоной" в сфере прав человека.

Россия должна вывести свои оккупационные войска, как из Донбасса, так и из Крыма, который остается "серой зоной" в области прав человека и основных свобод.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июля, в столице Австрии.

"Вывод российских оккупационных сил должен произойти также из временно оккупированного Крыма, который пока остается "серой зоной" в области прав человека и основных свобод для местного населения", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что репрессивная политика России, которая особенно направлена против крымских татар, продолжается: "Десятки из них остаются незаконно задержанными по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности так называемой "террористической организации".

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Он также напомнил тот факт, что когда десятки крымских татар собрались у здания Верховного суда России в Москве на мирную акцию в поддержку своих соотечественников, 45 из них немедленно были незаконно задержаны российскими силовиками.

"МИД Украины выразил сильный протест в этой связи и призвал международное сообщество осудить эти противозаконные действия, усилить политическое, дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора, чтобы остановить эти преследования крымскотатарского народа, а также требовать от РФ немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Украины", - отметил Цимбалюк.

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Все по теме:

Россия, ОБСЕ, Донбасс, Оккупированный Крым, Евгений Цымбалюк.
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