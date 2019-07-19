Скачать
Пятница, 19.07.2019
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
Усик хочет попробовать новую роль в боксе
Усик хочет попробовать новую роль в боксе
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля

В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым

В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины: В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение Российской Федерации освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Как сообщалось, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Луценко считает, что передача Вышинского России пока невозможна

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Сенцов, Кирилл Вышинский, Юлия Мендель, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
04 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
05 Сийярто удивился протестам Украины из-за поездок венгерских политиков на Закарпатье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Государство в смартфоне&quot;: Зеленский спросил мнение украинцев
"Государство в смартфоне": Зеленский просит пройти опрос
В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом &quot;нормандском формате&quot;
В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
Новый сезон шоу &quot;Танцы со звездами&quot;: чего ожидать от таинственной премьеры
Новый сезон шоу "Танцы со звездами": чего ожидать от таинственной премьеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь