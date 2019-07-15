Луценко считает, что передача Вышинского России пока невозможна

Новости Украины: По мнению генпрокурора, передача Вышинского России пока невозможна

Кирилла Вышинского невозможно передать России. Об этом заявил журналистам в понедельник Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о Вышинском, это действительно очень серьезное дело. И если смотреть с разных разведывательных источников, я знаю, что Вишинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу - или он виновен или нет", - сказал генпрокурор.

Если суд оправдает Вышинского, он "будет свободным человеком и может ехать куда угодно", добавил он.

Напомним, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.