Госстат: Население Украины продолжает сокращаться

Новости Украины: В течение января-мая 2019 года население Украины сократилось на 120 тыс. человек.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2019 года составила 42 млн 30,8 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

"В течение января-мая 2019р. численность населения уменьшилась на 122,4 тыс. человек", — отмечается в документе статистике по состоянию на 18 июня 2019 года.

В документе отмечают, что сейчас "остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 49 живорожденных".

Добавляется, что данные по расчету (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

В частности, данные по естественному и миграционному движению населения "сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях".