Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

Новости Украины: Еремеи, согласно народному календарю, не раз и не два свои именины справляют.

Традиции на 19 июля

На июльского Еремея 19 июля все порядочные хозяева уже отсеялись, а к жатве приступать, пожалуй, рановато было. Вот и получалось: "Не та забота, что много работы, а та забота, когда нет работы". Хотя где уж в июле да без дела сидеть! Вот-вот овощи пойдут, а погреба, подполья, подвалы с прошлого года не чищены. Так что - закатывал рукава не привыкший к праздности да лености крестьянин и, Богу помолившись, к делу приступал. Но именно хозяин, а не хозяйка, и уж тем более не хозяйская дочь.

В этот день непременно полагалось окончить посевную. Этот день отличался сильными росами, и считалось, что роса в этот день дает и птице, и зверю, и человеку силы и здоровье, а туманы дают природе живительную влагу, силу растениям. Праздников Еремея в году было семь, и они обычно совпадали с началом каких-либо полевых работ. Поэтому в народе говорили: "Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать и когда в скирды убирать".

Приметы на 19 июля

На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит.

Хлеб подминается худой - не намолен Сысой.

Сысой - ходи по росе босой.

Не зреют хлеба - звони в колокола.

От Сысоевских звонов колос поднимается.

Роса от Сысоевских звонов силу берет.