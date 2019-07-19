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Пятница, 19.07.2019
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Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Еремеи, согласно народному календарю, не раз и не два свои именины справляют.

Традиции на 19 июля

На июльского Еремея 19 июля все порядочные хозяева уже отсеялись, а к жатве приступать, пожалуй, рановато было. Вот и получалось: "Не та забота, что много работы, а та забота, когда нет работы". Хотя где уж в июле да без дела сидеть! Вот-вот овощи пойдут, а погреба, подполья, подвалы с прошлого года не чищены. Так что - закатывал рукава не привыкший к праздности да лености крестьянин и, Богу помолившись, к делу приступал. Но именно хозяин, а не хозяйка, и уж тем более не хозяйская дочь.

В этот день непременно полагалось окончить посевную. Этот день отличался сильными росами, и считалось, что роса в этот день дает и птице, и зверю, и человеку силы и здоровье, а туманы дают природе живительную влагу, силу растениям. Праздников Еремея в году было семь, и они обычно совпадали с началом каких-либо полевых работ. Поэтому в народе говорили: "Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать и когда в скирды убирать".

Приметы на 19 июля

На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит.

Хлеб подминается худой - не намолен Сысой.

Сысой - ходи по росе босой.

Знаменательные события в истории: 19 июля 2019 года

Не зреют хлеба - звони в колокола.

От Сысоевских звонов колос поднимается.

Роса от Сысоевских звонов силу берет.

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