На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине

В Украине на этих выходных ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха лишь в нескольких областях пересечет отметку в +30°.
"19 июля переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем 23-28 °, в южной части ночью 12-17 °, днем 25-30 °, в Карпатах ночью 6-11 °, днем 13-18 ° ", - отмечается в сообщении.
В Киеве 19 июля также облачно и без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 °, днем 24-26 °. В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем 23-28 °.
Прогноз погоды на субботу, 20 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 19 июля
Прогноз погоды на 20 июля
Прогноз погоды на 21 июля
20-21 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в дневные часы в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, на побережье до 20 °; днем 24-29 °, в южной части и на Закарпатье 30-33 °; в Карпатах ночью 8-13 °, днем 14-19 °.
В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, днем 24-29 °.