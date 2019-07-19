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На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине

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На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Преимущественно сухая с переменной облачностью ожидает погода украинцев на этих выходных.

В Украине на этих выходных ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха лишь в нескольких областях пересечет отметку в +30°.

"19 июля переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем 23-28 °, в южной части ночью 12-17 °, днем 25-30 °, в Карпатах ночью 6-11 °, днем 13-18 ° ", - отмечается в сообщении.

В Киеве 19 июля также облачно и без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 °, днем 24-26 °. В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем 23-28 °.

Прогноз погоды на субботу, 20 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29, дождь, гроза
  • Львов – +26...+28, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза
  • Тернополь – +25...+27, дождь, гроза
  • Черновцы – +25...+27, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +30...+32, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 19 июля

Прогноз погоды на 20 июля

Прогноз погоды на 21 июля

20-21 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в дневные часы в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, на побережье до 20 °; днем 24-29 °, в южной части и на Закарпатье 30-33 °; в Карпатах ночью 8-13 °, днем 14-19 °.

Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, днем 24-29 °.

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