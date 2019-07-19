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МОН профинансировало дошкольное инклюзивное образование

МОН профинансировало дошкольное инклюзивное образование
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина все больше внимания уделяет образовательным потребностям дошкольников с особыми потребностями.

37,2 млн гривен государство направило на места для поддержки дошкольников с особыми образовательными потребностями.

Как сообщили в пресс-службе МОН Украины, об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня во время общения с прессой в Запорожье.

"Основная цель - помочь этим детям лучше социализироваться в обществе и дать им максимум возможностей для развития", - сказала Гриневич.

Она также отметила, что Запорожье является лидером в сфере инклюзивного образования, в частности, в детских садах.

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"Я хочу обратить внимание на то, что именно в 2019 году мы впервые выделили субвенцию на инклюзивное образование в дошкольном образовании. Вы хорошо знаете, что Запорожская область является флагманом внедрения инклюзии в учебных заведениях. И уже третий год подряд у нас была субвенция на инклюзивное образование в школах, но мы так же должны помочь создавать соответствующую образовательную среду для детей в других звеньях образования. И вот эта субвенция на дошкольное образование - она составляла на этот год более 37 млн грн. И хочу сказать, что именно здесь, в Запорожской области, есть 138 детей на инклюзивном обучении в дошкольном образовании, чтобы вы понимали, это выше общегосударственного показателя по областям втрое", - отметила министр.

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В целом в 2018-2019 учебном году 2 тыс. 359 детей с особыми образовательными потребностями в Украине получали дошкольное образование в инклюзивных группах.

"Очевидно, что качество внедрения инклюзивного образования еще требует работы и совершенствования, но мы движемся шаг за шагом. Только так и можно прийти к великой цели: чтобы каждый ребенок в школе мог социализироваться и учиться в комфортных условиях", - добавила Гриневич.

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Минобразования, Дошкольники, Лилия Гриневич, Инклюзивное обучение.
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