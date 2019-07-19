Выборы в Верховную Рауду Украины
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Посольство США предупреждает сограждан об угрозах, связанных с выборами в Раду

Посольство США предупреждает сограждан об угрозах, связанных с выборами в Раду
14:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Посольство США предупреждает американцев о риске насилия в Украине в связи с выборами в Верховную Раду.

Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о риске усиления насилия на украинских улицах в связи с проведением 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию", - заявили американские дипломаты.

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Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать усиленного, чем обычно, присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.

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Протесты, Посольство США, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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