Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

Поверенный США: Мы расцениваем безопасность Украины, как свою

Поверенный США: Мы расцениваем безопасность Украины, как свою
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины: Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если украинцы достигнут успеха в становлении демократичной и безопасной страны, то это оттолкнёт Россию.

"Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путём. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого", - сказал Тейлор, выступая по случаю начала работы краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

Миссия ВКУ назвала свои цели на выборах в Украине

При этом представитель США отметил, что позитивные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда бы то ни было.

"Украинцы хотят честных выборов", - добавил посол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Уильям Тейлор, Поверенный в делах США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
05 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь