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Миссия ВКУ назвала свои цели на выборах в Украине

Миссия ВКУ назвала свои цели на выборах в Украине
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Наблюдатели ВКУ будут отслеживать попытки иностранного вмешательства во внеочередные парламентские выборы в Украине.

Миссия наблюдателей Всемирного конгресса украинцев будет отслеживать попытки иностранного вмешательства во внеочередные парламентские выборы в Украине.

Как передает корреспондент, об этом на брифинге в Киеве сообщил президент ВКУ, глава Международной миссии конгресса по наблюдению за выборами-2019 в Украине Евгений Чолий.

Он отметил, что миссия ВКУ будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине.

В частности, миссия сосредоточит внимание на соблюдении Украиной международных стандартов демократического волеизъявления, и, в частности, в контексте обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы. По словам Чолия, наблюдатели знакомятся с готовностью Украины обеспечить демократические выборы и противодействовать возможному иностранному вмешательству, включая кибератаки, манипуляции и нарушения избирательного процесса.

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Президент организации также отметил, что миссия ВКУ осуществляет мониторинг по всему миру с целью выявления каких-либо попыток ослабить Украину, в том числе целостность избирательного процесса.

Наблюдатели будут мониторить избирательный процесс в день голосования, подсчет голосов и передачу в ЦИК данных о волеизъявлении.

”Миссия ВКУ мобилизовала 125 долгосрочных наблюдателей из 28 стран”, - сказал Чолий.

Он уточнил, что наблюдатели конгресса приехали в Украину из Австралии, Азербайджана, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Ливана, Мозамбика, Молдовы, Германии, ОАЭ, Польши, Португалии, Сербии, Словакии, Великобритании, США, Украины, Франции, Хорватии, Чехии и Швейцарии.

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Также ЦИК зарегистрировала 143 краткосрочных наблюдателя ВКУ из 30 стран.

Чолий отметил, что миссия ВКУ тесно сотрудничает с наблюдательной миссией Украинского конгрессового комитета Америки, от которого зарегистрированы 32 краткосрочных наблюдателя.

Он добавил, что миссия подготовит четыре отчета по парламентским выборам в Украине. Предварительный отчет о ходе волеизъявления будет представлен 22 июля.

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Все по теме:

Евгений Чолий, ВКУ, ЦИК, Парламентские выборы 2019, Миссия наблюдателей Всемирного конгресса украинцев.
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