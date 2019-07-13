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Суббота, 13.07.2019
Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России
Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России
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Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России

Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России
07:24 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины: В Италии вынесли приговор нацгвардейцу Маркиву. Люстрация по-новому. Зеленский побывал в Днепре. РФ признала "нежелательной" деятельность ВКУ.

Нацгвардейцу Маркиву дали 24 года

Итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году.

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на новость о приговоре, пообещав, что приговор будет обжалован

"24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал глава МВД.

 

Также на приговор отреагировал нардеп Владимир Арьев. 

По его словам, "любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ", и это сказывается на правосудии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину военнослужащего.

Добавим, что суд в г.Павия (Италия) решил также направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского.

Обновленная люстрация

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко. 

Документ №10444 опубликован от 11 июля.

При этом нынешний состав парламента уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава Рады.

Послы стран "Большой семерки" (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер", - говорится в заявлении в Twitter.

 

В свою очередь, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации приведет к освобождению места для "пятой колонны".

Зеленский посетил Днепр

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 12-13 июля совершит двухдневную рабочую поездку в Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области. 

Так, 12 июля Зеленский находился в Днепропетровской области. 

Во время посещения Днепра, Зеленский заявил, что договорился с мэром города Борисом Филатовым, что тот уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Также Зеленский пообещал выделить средства на реконструкцию международного аэропорта "Днепр".

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - сказал он.

Россия не желает видеть у себя "Всемирный конгресс украинцев"

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада).

Основанием для такого решения стало то, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Министерство иностранных дел Украины считает такое решение позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призывает мировое сообщество усилить давление.

А вот глава МИД Павел Климкин счел данное решение ГП РФ  "большим комплиментом для ВКУ".  

"Решение генеральной прокуратуры РФ о Всемирном конгрессе украинцев (ВКУ) было вполне ожидаемым. В Москве не любят ни Украину, ни мир. Но ни Украину, ни мир этим не удивишь, а тем более не запугаешь. К тому же, это большой комплимент организации. Своеобразное признание", - отметил он.

Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress) - неприбыльная организация, беспартийное объединение, которое координирует украинские общественные организации в украинской диаспоре. Объединяет 20 млн украинцев в 133 странах. В мире украинская диаспора насчитывает более 20 миллионов человек. Одна из крупнейших украинских диаспор - в России.

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Все по теме:

Италия, Днепропетровская область, ВКУ, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Павел Климкин, люстрация, Виталий Маркив.
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