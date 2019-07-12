Климкин о решении России по ВКУ: Это большой комплимент организации

Новости Украины: Климкин считает решение России о "нежелательной" деятельности комплиментом для ВКУ.

Решение генпрокуратуры России о "нежелательной" деятельности Всемирного конгресса украинцев не испугало и не удивило ни Украину, ни мир, оно наоборот, является комплиментом и признанием ВКУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

"Решение генеральной прокуратуры РФ о Всемирном конгрессе украинцев (ВКУ) было вполне ожидаемым. В Москве не любят ни Украину, ни мир. Но ни Украину, ни мир этим не удивишь, а тем более не запугаешь. К тому же, это большой комплимент организации. Своеобразное признание", - отметил он.

В то же время Климкин заверил, что украинский МИД полностью поддерживает деятельность ВКУ, и напомнил, что еще в 2014 году был подписан Меморандум о сотрудничестве.

По его словам, это не было подписанием ради подписания, а стало началом реального сотрудничества.

"Я убежден, что мы вообще не должны разделять Украину и диаспору. Должны работать над созданием единой трансграничной нации - глобального украинства", - добавил Климкин.

Как сообщалось, генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации - Всемирного конгресса украинцев на территории Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и призвало мир усилить дипломатическое давление на Кремль.

Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress) - неприбыльная организация, беспартийное объединение, которое координирует украинские общественные организации в украинской диаспоре. Объединяет 20 млн украинцев в 133 странах. В мире украинская диаспора насчитывает более 20 миллионов человек. Одна из крупнейших украинских диаспор - в России.