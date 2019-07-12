МИД призывает мир отреагировать на решение РФ в отношении ВКУ

Новости Украины: МИД Украины призывает международное сообщество отреагировать на признанием РФ "нежелательной" деятельность Всемирного конгресса украинцев.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим в связи с признанием РФ "нежелательной" деятельность Всемирного конгресса украинцев.

"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ", - заявило МИД Украины в связи с решением.

"С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля", - добавили в МИД, подчеркнув, что целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины.

В министерстве призвали мировое сообщество отреагировать на решение государства-агрессора.

"Украина готова принять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", - говорится в заявлении ведомства.