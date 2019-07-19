Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Вышинскому продлили срок содержания под стражей

Вышинскому продлили срок содержания под стражей
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд в Киеве продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене.

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу днем после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.

Таким образом, арест Вышинскому продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Суд также назначил следующее заседание по делу в отношении главного редактора "РИА Новости - Украина" на 16 сентября.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

15 июля судьи перенесли заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского на 19 июля.

Тогда же прокурор Евгений Комаровский заявил журналистам после завершения заседания суда, что обвинение намерено настаивать на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" в связи с наличием рисков, что тот может покинуть пределы Украины.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски того, что после изменения меры пресечения Вышинский покинет территорию Украины, он сказал: "На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения... будет настраивать на наличии рисков".

Омбудсмен в РФ убеждена, что Вышинского нужно отпустить безусловно

"В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога", - сказал Комаровский.

Он добавил, что сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, "поскольку риски... в настоящее время существуют". По словам прокурора, у следствия есть основания считать, что Вышинский может скрываться от органов следствия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Кирилл Вышинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Германия назначила нового посла в Украине
Германия назначила нового посла в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь