Омбудсмен в РФ убеждена, что Вышинского нужно отпустить безусловно

Новости Украины: Татьяна Москалькова считает, что Кирилл Вышинского должны освободить без предварительных условий.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в пятницу.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если Россия одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов - это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский в Киеве журналистам.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.