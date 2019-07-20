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Реконструкция пунктов пропуска на украинско-молдавской границе окончена на 70%

Реконструкция пунктов пропуска на украинско-молдавской границе окончена на 70%
01:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Работы по реконструкции пунктов пропуска "Кучурган-Первомайск" и "Рени-Джурджулешты" окончены на 70%.

Работы по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска с общим контролем "Кучурган-Первомайск" и "Рени-Джурджулешты" выполнены на более чем 70%.

"…представители ЕС и МОМ (Международная организация по миграции - ИФ) побывали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, в том числе осуществили рабочий визит в пункт пропуска "Кучурган". По результатам поездки эксперты отметили, что по состоянию на 18 июля более 70% общего объема работ в обоих пунктах пропуска ("Кучурган-Первомайск" и "Рени-Джурджулешты" - ИФ) завершено", - сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу по итогам заседания руководящего комитета проекта "Усовершенствование интегрированного управления границами на украинско-молдавской границе".

Участники заседания также изучили статус выполнения компонента по работе совместного контактного пункта в пункте пропуска с общим контролем "Паланка".

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10 июля работа этого контактного пункта запущена в тестовом режиме сроком на 30 суток. В дальнейшем предусмотрено проведение рабочей встречи сторон по решению проблемных вопросов, которые возникали в процессе тестовой работы КП "Паланка".

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Украина, Молдова, Граница, Ремонт, КПП, Реконструкция.
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