Выборы в Верховную Рауду Украины
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Суббота, 20.07.2019
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Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине

Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
07:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Украинцев на этих выходных ожидает преимущественно сухая погода, дожди пройдут лишь на западе страны.

В Украине на этих выходных ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха лишь в нескольких областях пересечет отметку в +30°.

20 июля переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в южной части ночью 12-17°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18° , - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на субботу, 20 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29, дождь, гроза
  • Львов – +26...+28, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза
  • Тернополь – +25...+27, дождь, гроза
  • Черновцы – +25...+27, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +30...+32, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 20 июля

Прогноз погоды на 21 июля

20-21 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в дневные часы в Западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, на побережье до 20 °; днем 24-29 °, в южной части и на Закарпатье 30-33 °; в Карпатах ночью 8-13 °, днем 14-19 °.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем температура +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов.

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Украина, Погода, Температура, Прогноз погоды.
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