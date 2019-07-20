Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине

В Украине на этих выходных ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха лишь в нескольких областях пересечет отметку в +30°.
20 июля переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в южной части ночью 12-17°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18° , - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на субботу, 20 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +27...+29, дождь, гроза
- Львов – +26...+28, дождь, гроза
- Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза
- Тернополь – +25...+27, дождь, гроза
- Черновцы – +25...+27, дождь, гроза
- Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо
- Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо
- Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо
- Симферополь – +30...+32, переменная облачность, сухо
- Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Чернигов – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Сумы – +24...+26, переменная облачность, сухо
- Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Донецк – +25...+27, переменная облачность, сухо
- Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 20 июля
Прогноз погоды на 21 июля
20-21 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в дневные часы в Западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, на побережье до 20 °; днем 24-29 °, в южной части и на Закарпатье 30-33 °; в Карпатах ночью 8-13 °, днем 14-19 °.
В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем температура +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов.