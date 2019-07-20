Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине

Новости Украины: Украинцев на этих выходных ожидает преимущественно сухая погода, дожди пройдут лишь на западе страны.

В Украине на этих выходных ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха лишь в нескольких областях пересечет отметку в +30°.

20 июля переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в южной части ночью 12-17°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18° , - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на субботу, 20 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29, дождь, гроза

Львов – +26...+28, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза

Тернополь – +25...+27, дождь, гроза

Черновцы – +25...+27, дождь, гроза

Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо

Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо

Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо

Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо

Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо

Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо

Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо

Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо

Симферополь – +30...+32, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность, сухо

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо

Чернигов – +25...+27, переменная облачность, сухо

Сумы – +24...+26, переменная облачность, сухо

Полтава – +25...+27, переменная облачность, сухо

Днепр – +26...+28, переменная облачность, сухо

Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо

Донецк – +25...+27, переменная облачность, сухо

Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо

Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо

Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 20 июля

Прогноз погоды на 21 июля

20-21 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в дневные часы в Западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 12-17 °, на побережье до 20 °; днем 24-29 °, в южной части и на Закарпатье 30-33 °; в Карпатах ночью 8-13 °, днем 14-19 °.

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем температура +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов.