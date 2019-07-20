Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Овнов Этот день может предоставить Овнам все условия для достижения успеха и прогресса в делах и реализации потенциала. В вашем распоряжении может оказаться самая современная техника и оборудование. Вам необходимо учиться повышать свой профессиональный уровень, изучать новые программы. Приложив усилие и упорство, вы сможете добиться успеха.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 июля 2019 для Тельцов Тельцы находятся в поисках стабильности. В эту субботу Вам захочется все изменить, исправить и запрыгнуть в уходящий вагон. Сегодня вы готовы работать без перерывов. Вечером вы будете бескомпромиссными, поэтому постарайтесь решить все дела в первой половине дня.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 июля 2019 для Близнецов Сегодня Близнецы покажут раздвоение своей личности. И вроде все будет как всегда, но с разными людьми вы будете разными. Главное сегодня: не опускаться до лицемерия, и тогда все дела пройдут хорошо.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Раков У представителей этого Знака резко упадет самооценка. Вы начнете гнобить себя, упрекать в неправильности. Переведите дух, нельзя всегда быть идеальным, а промахи случаются у всех.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 20 июля 2019 для Львов Сегодня Львам захочется проявить лидерство. Вы везде преуспеете, сделаете массу дел и покажете, насколько Вы хороший организатор. Окружающим Вы покажетесь легкомысленными, но только на первый взгляд.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Дев Девы будут обращать внимание на всевозможные мелкие детали и этим усложнять жизнь себе и окружающим. Заранее наметьте план на весь день, пройдитесь по магазинам,

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Весов Друзья сегодня придут Вам на помощь. Любые передряги и недоразумения всегда легче пережить вместе с кем-то, чем в одиночку. Главное, не приходите в уныние.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 июля 2019 для Скорпионов Доброта и уважение – ваш девиз сегодня. Семья поддержит Вас, а любимый человек сделает неожиданный сюрприз. Вечер проведите вместе с семьей, они расскажут Вам много нужной и интересной информации.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 20 июля 2019 для Стрельцов Сегодня Стрельцы будут притягивать к себе различных людей. Вам будет трудно сфокусироваться на одном деле, поэтому Вы будете хвататься то за одно, то за другое. Если Стрельцы не выберут одну конкретную цель, то Вам станет скучно. Вечер проведите за чашкой чая.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 июля 2019 для Козерогов Козероги сегодня будут биться за чистоту не только в квартире, но и в мыслях. Даже старую и обветшалую квартиру вы превратите в уютное гнездышко. Главное, не учитывайте чужое мнение и не оглядывайтесь назад.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 июля 2019 для Водолеев Сегодня Водолеи захотят отправиться в путешествие. Несколько часов сегодняшнего дня Вы посвятите обсуждению с близкими ближайших изменений. Будьте готовы к тому, что против Вас встанут в блок. Сдерживайте себя и не психуйте по пустякам.