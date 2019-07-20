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В Киеве состоялась акция "Кто убил Павла Шеремета? Три года без ответа"

В Киеве состоялась акция "Кто убил Павла Шеремета? Три года без ответа"
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве почтили память погибшего три года назад журналиста Павла Шеремета.

Сегодня в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция "Кто убил Павла? Три года без ответа", передает УНН.

Почтили память погибшего на месте, где произошел взрыв его автомобиля, в результате которого журналист погиб. Люди принесли туда цветы.

Присутствующие на акции друзья, коллеги и неравнодушные граждане отмечают, что расследование убийства Шеремета движется очень медленно.

Среди присутствующих, в частности, был и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Он символ свободы прессы, которая так необходима для сильной демократии. Его гибель была убийством которое до сих пор не расследовано как следует, и не известны результаты. Все мы пришли сюда, чтобы отдать дань памяти Павлу Шеремету и поддержать то, что он отстаивал, а также требовать, чтобы расследование было закончено, и те, кто ответствены за это убийство, были привлечены к суду", - сказал Тейлор.

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Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении никому не сообщалось.

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Киев, Журналист, Убийство журналиста, Павло Шеремет.
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