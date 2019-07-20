Делегация экспертов НАТО посетила район проведения ООС

Новости Украины: Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения.

Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведенияоперации Объединенных сил, где ознакомилась с разными аспектами стратегических коммуникаций военных и местного населения.

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС)", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В информации подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи. В ООС также отметили, что экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечению мероприятий досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте "Украинское кино – Донбассу". Изюминка этой программы - бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донетчины и Луганщины разножанровых новинок отечественного кинематографа", – сказано в сообщении.

"Украина и ее Вооруженные силы имеют действительно уникальный опыт в сфере связей с общественностью, гражданско-военного сотрудничества, реализации комплексных проектов и развития других элементов системы стратегических коммуникаций. Почему наш опыт интересен для представителей НАТО? Украинские военные, находящиеся в районе проведения Операции объединенных сил, ежедневно упорно работают по укреплению доверия и сотрудничества между армией и народом, вместе восстанавливая регион и восстанавливая мирную жизнь", - отметил заместитель начальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Руслан Мирошниченко.

Кроме того, иностранные представители побывали в селе Бердянское, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии боевиков несколько лет назад, часть из которых уже восстановлены.