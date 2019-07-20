Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
19 июля в зоне проведения ООС: погибли двое, ранены трое украинских военнослужащих
19 июля в зоне проведения ООС: погибли двое, ранены трое украинских военнослужащих
Итоги 19 июля: Зеленский, Вышинский и иранский беспилотник
Итоги 19 июля: Зеленский, Вышинский и иранский беспилотник
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка
Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка

Делегация экспертов НАТО посетила район проведения ООС

Делегация экспертов НАТО посетила район проведения ООС
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения.

Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведенияоперации Объединенных сил, где ознакомилась с разными аспектами стратегических коммуникаций военных и местного населения.

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС)", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В информации подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи. В ООС также отметили, что экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечению мероприятий досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте "Украинское кино – Донбассу". Изюминка этой программы - бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донетчины и Луганщины разножанровых новинок отечественного кинематографа", – сказано в сообщении.

19 июля в зоне проведения ООС: погибли двое, ранены трое украинских военнослужащих

"Украина и ее Вооруженные силы имеют действительно уникальный опыт в сфере связей с общественностью, гражданско-военного сотрудничества, реализации комплексных проектов и развития других элементов системы стратегических коммуникаций. Почему наш опыт интересен для представителей НАТО? Украинские военные, находящиеся в районе проведения Операции объединенных сил, ежедневно упорно работают по укреплению доверия и сотрудничества между армией и народом, вместе восстанавливая регион и восстанавливая мирную жизнь", - отметил заместитель начальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Руслан Мирошниченко.

Кроме того, иностранные представители побывали в селе Бердянское, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии боевиков несколько лет назад, часть из которых уже восстановлены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Меркель &quot;с беспокойством&quot; воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику
Меркель "с беспокойством" воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику
Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
Тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации
В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации
Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта
Одни синяки: поклонников Лободы шокировало ее фото после концерта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь