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19 июля в зоне проведения ООС: погибли двое, ранены трое украинских военнослужащих

19 июля в зоне проведения ООС: погибли двое, ранены трое украинских военнослужащих
10:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики на Донбассе 26 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Вчера, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Широкино, Богдановка, Марьинка, Талаковка, Тарамчук, Гнутово, Новотроицкое, Березовое, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Авдеевка, Новогнатовка, Пищевик, Крымское, Южное, Новолуганское, Луганское и Счастье. "В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, кторое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 19 июля двое оккупантов ранены", - сообщили в штабе.

Двое погибших украинских защитников: 30-летний Джерелейко Роман и 33-летний Бардалым Александр.

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В пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила. отмечается, что солдат Джерелейко получил пулевое ранение от рук вражеского снайпера во время инженерного оборудования позиций. На место сразу прибыл медик из соседней позиции, который предоставил бойцу первую медицинскую помощь. "После оповещения по дежурным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалым А.В., которые лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко. В 15 метрах от позиции, во время закрепления тяжелораненого на носилках, враг открыл огонь второй раз – на этот раз попал в командира взвода, старшину Бардалыма Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты", - говорится в сообщении.

Солдат Джерелейко был родом из г. Волочиск, Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Старшина Бардалым - родом из г. Корсунь-Шевченковский, Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на некоторое время к своей семье. До его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 суток. У него осталась жена и 7-летний сын Денис.

В течение этих суток оккупанты уже совершили 5 обстрелов: возле Гранитного, Лебединского, Счастья и Нижнетеплого.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Минские договоренности, ООС.
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