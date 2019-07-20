Зеленский обсудит с правоохранителями ход расследования дела Павла Шеремета

Новости Украины: 23 июля Президент заслушает доклад силовиков о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, собирет правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава государства сообщил на странице в Facebook.

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов. Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос «Кто убил Павла?», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не задержаны.

Сегодня в столице на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко состоялась акция чествования памяти погибшего три года назад журналиста.