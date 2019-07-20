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Суббота, 20.07.2019
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Луценко сообщил о ходе расследовании убийства Шеремета

Луценко сообщил о ходе расследовании убийства Шеремета
12:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко сообщил некоторые детали расследования дела убитого журналиста Павла Шеремета после того, как Президент потребовал доклад от силовиков.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также есть "горячие версии".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - написал Генпрокурор.

Как сообщалалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета.

Зеленский обсудит с правоохранителями ход расследования дела Павла Шеремета

Напомним, сегодня в Киеве почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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Юрий Луценко, Журналист, Расследование, Павел Шеремет, Убийство Павла Шеремета.
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