США и ОБСЕ призвали завершить расследования убийства Павла Шеремета

Новости Украины: США и ОБСЕ в третью годовщину убийства Павла Шеремета призвали украинские власти завершить расследование.

20 июля в Киеве состоялась акция памяти, приуроченная к третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета.

Посольство США в Украине призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и привлечь виновных к ответственности.

В ней приняли участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, коллеги, друзья и родные журналиста.

"На третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", — отметил Тейлор во время своего выступления.

Соучредитель международного проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP Дрю Салливан считает, что украинская власть сознательно не расследует убийство журналиста.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

"Три года спустя убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов", - заявил Дезир.

Он подчеркнул, что украинские власти обязаны обеспечить, чтобы убийство Шеремета, а также все другие нападения на журналистов и убийства сотрудников СМИ были расследованы, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом. "Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие", - добавил Дезир.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу Службы безопасности собраться 23 июля и доложить о ходе расследования по делу Шеремета.