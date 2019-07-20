В Тернополе проходит Международный фестиваль гончаров "Не боги горшки обжигают"

Новости Украины: На фестиваль в Тернополь съехались гончары из четырех стран.

"В этом году к нам, кроме гончаров из разных областей Украины, приехали мастера гончарного дела из США, Чехии, Беларуси. Всего - около 40 участников фестиваля. Хотим привлечь внимание гостей этого культурно-художественного представления к гончарству, древним культурным традициям, касающихся этого ремесла и одновременно народного искусства, которое и сейчас не утратило своей привлекательности и вызывает интерес у тысяч людей", - рассказала корреспонденту агентства руководитель Тернопольского отделения союза мастеров Украины Ульяна Джигринюк.

В фестивальной программе, которая продолжится и завтра - показательные гончарные шоу, мастер-классы по гончарству и другим видам народных ремесел, лепки и выпечки главного атрибута фестиваля - двухметрового кувшина, а также лектории и диспуты известных в Украине и за рубежом мастеров гончарного дела.

Каждый желающий сможет на фестивале самостоятельно вылепить казацкую люльку, свистульки и игрушки, попробовать расписать глиняную посуду жидкой цветной глиной, приобрести самобытные гончарные изделия.