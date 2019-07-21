Именины (День Ангела) Прокопия: значение имени и поздравления

Имя Прокоп переводится как "успех". Еще одно значение имени Прокоп - "преуспевание". Парень с именем Прокоп - действительно очень успешный и влиятельный человек, которому не чужды труд и старательность, благодаря которым владелец имени Прокоп и добился вершин.
Мужчина по имени Прокоп - отстраненный, холодноватый мыслитель с воистину рентгеновским взором, от которого его собеседникам порою становится неуютно. Для него имеет особое значение интуиция. Парень по имени Прокоп - прирожденный исследователь, сопоставляющий характеры людей с причудами истории. Имя Прокоп всегда не в том мире, в котором живет, а в давно минувшем, где он - герой, покоритель дальних стран, полководец, властелин земель и народов. Эта двойная жизнь придает ему особенную сосредоточенность и достоинство, действующие на людей неотразимо. Он Прокоп вызывает доверие, перед ним преклоняются, его уважают. Тем более что его властолюбие исчерпывается мечтами. Мужчина с этим именем ценит и уважает людей, придает огромное значение дружбе.
Поздравления
Тебе, без всяких предисловий,
Желаю радости, Прокопий,
Здоровым быть, веселым, крепким,
Во всех делах, - великолепным!
Пусть жизнь твоя счастливой будет,
Судьба и жалует, и любит.
Пусть Ангел будет за тобою
Стоять гранитною стеною!
Желаю быть всегда здоровым
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда Прокопий не унывать!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло Прокопий
Тебе жилось, любилось и везло!
Умчатся пусть судьбы метели!
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням добрым счет!
Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач во всех твоих делах Прокопий
И счастья на земных путях!
От всей души тебе Прокопий желаю
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время детства
Веселым, радостным, простым.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Будь и добрым, и нежным, и жданным,
Вечно любимым, вечно желанным.