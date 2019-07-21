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Именины (День Ангела) Прокопия: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Прокопия: значение имени и поздравления
08:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Прокоп (Прокопий) произошло от древнегреческого имени Прокопиос.

Имя Прокоп переводится как "успех". Еще одно значение имени Прокоп - "преуспевание". Парень с именем Прокоп - действительно очень успешный и влиятельный человек, которому не чужды труд и старательность, благодаря которым владелец имени Прокоп и добился вершин.

Мужчина по имени Прокоп - отстраненный, холодноватый мыслитель с воистину рентгеновским взором, от которого его собеседникам порою становится неуютно. Для него имеет особое значение интуиция. Парень по имени Прокоп - прирожденный исследователь, сопоставляющий характеры людей с причудами истории. Имя Прокоп всегда не в том мире, в котором живет, а в давно минувшем, где он - герой, покоритель дальних стран, полководец, властелин земель и народов. Эта двойная жизнь придает ему особенную сосредоточенность и достоинство, действующие на людей неотразимо. Он Прокоп вызывает доверие, перед ним преклоняются, его уважают. Тем более что его властолюбие исчерпывается мечтами. Мужчина с этим именем ценит и уважает людей, придает огромное значение дружбе.

Поздравления

Тебе, без всяких предисловий,

Желаю радости, Прокопий,

Здоровым быть, веселым, крепким,

Во всех делах, - великолепным!

Пусть жизнь твоя счастливой будет,

Судьба и жалует, и любит.

Пусть Ангел будет за тобою

Стоять гранитною стеною!

Желаю быть всегда здоровым

Всегда улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя

И никогда Прокопий не унывать! 

Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,

Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет,

И чтобы всем чертям назло Прокопий

Тебе жилось, любилось и везло! 

Умчатся пусть судьбы метели!

Желаем, чтобы душу грели

Доверие, любовь, почет,

Чтоб потерять дням добрым счет!

Желаем встреч одних приятных

И лет желаем благодатных,

Удач во всех твоих делах Прокопий

И счастья на земных путях!

Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе

От всей души тебе Прокопий желаю

Остаться навсегда таким,

Каким ты был во время детства

Веселым, радостным, простым.

В жизни твоей пусть не будет печали,

Счастье тебя пусть повсюду встречает.

Будь и добрым, и нежным, и жданным,

Вечно любимым, вечно желанным.

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