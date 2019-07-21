Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе

Рожденные 21 июля тонко понимают материю слова, что делает их прекрасными писателями, ораторами, политиками и торговцами.

Передовой мыслитель, вы часто испытываете конфликт между врожденной оригинальностью, отраженной числом 3, и традиционностью Рака. Вы можете скрывать свою неуверенность под бравадой, но она будет существовать в глубинах вашей души. Чувствительный, наделенный ярким воображением и интуицией, вы воспринимаете мир через чувства и эмоции, однако ваша вторая половина воплощает в себе рационального мыслителя, живущего в интеллектуальной атмосфере слов и идей. Когда верх берет одна из этих сторон, вы можете испытывать отчаяние, тревогу или неуверенность.

Многие из тех, кто родился 21 июля, живут так, как будто завтра уже не наступит, и ищут опасность на каждом шагу. Даже самые мягкие из них с явным пренебрежением относятся к своему здоровью. Несчастные случаи, аварии, травмы для них - рутинное дело. Бесполезно убеждать этих людей в необходимости профилактических мер, тем более что они черпают свои познания о здоровье из литературы или собственного опыта. Рожденные 21 июля ценят разнообразие в еде и вообще любят поесть. Чрезмерное употребление пищи и алкоголя в особенности может стать серьезной проблемой для тех, кто изначально склонен к излишествам любого рода. Что касается физических упражнений, рекомендовать их, конечно, можно, но вряд ли рожденные 21 июля внемлют этому совету.

Как они ни стараются, но рожденные 21 июля не могут надолго оставаться без неприятностей. Каким-то образом получается, что вокруг них всегда бушует буря, - причем чаще всего с трагикомическим налетом. Живительно, но эта характеристика присуща даже самым спокойным людям, родившимся в этот день; их, казалось бы, вовлекает в водоворот событий некая неведомая сила. Более активные персонажи из тех, кто родился 21 июля, безусловно, сами несут ответственность за то, что оказались в эпицентре происходящего. Отличительная особенность рожденных 21 июля - любовь к противоположным мнениям, которые они обычно выдают с немалой долей остроумия. Рожденные 21 июля - не только блистательные спорщики, но также и арбитры, посредники, миротворцы. Поскольку они привычны к конфликтам, в условиях стресса многие из них чувствуют себя как рыбы в воде, что, как правило, огорчает окружающих.

Поздравления

С днем рождения, с новой датой, чтобы жизнь была богатой, чтобы деньги не кончались, и все двери открывались. Чтоб вокруг все уважали и, конечно, обожали, чтобы в гости приглашали. Пусть идет все на «ура» и сегодня, и всегда.

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У каждой медали две стороны, и я хочу пожелать тебе в следующем году твоей жизни научиться совмещать противоположности: летать на крыльях мечты и прочно стоять на ногах, иметь сто друзей и гораздо больше рублей, смеяться в лицо невзгодам и плакать от счастья, завоевывать мир и покоряться любви. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать счастливой лыбы до ушей и неугомонного шила в твоей попе, а еще - взрывных идей веселья и крутой фантазии, которая позволит оставаться пофигистом для проблем и оптимистом по жизни!

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Поздравляю с хэппи днем, с днем, когда твои прекрасные глазенки увидели этот чудесный мир. Желаю не сидеть на попе ровно, а постоянно рваться этим самым интересным местом к увеселительным и незабываемым приключениям. И пусть жизнь у тебя будет роскошной и кайфовой, а тебе желаю вечного позитива и фарта в ней.

С днем рождения. Желаю быть круче, чем яйца, желаю давать жару, словно жгучий перец. еще желаю фарта в жизни, лаве на кармане, джаза в душе, драйва в отношениях и шила в заднице для крутых и веселых приключений жизни.

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С днем рождения тебя! Желаю ярких впечатлений, острых ощущений, счастливый миллиончик и домик, непременно, у морского берега, отличную машину и крутую компанию друзей для веселых вечеров. Самых неожиданных тебе подарков судьбы, чтобы счастье неожиданно привалило своим необъятным диапазоном и всего игривого и чудодейственного на каждый денек.

Чего же хочется в день рождения? Конечно же, море веселья и отличного настроения. И поэтому я желаю тебе, чтобы все это было и не кончалось. Пусть праздник принесет с собой только то, что хочется. Потому что главное это желание, а возможность найдется всегда!

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С днем рождения, мой цветочек. Желаю цвести и благоухать, не водиться с сорняками и будяками, орошаться и расти, ни на миг не увядать и всегда держать в порядке свою клумбу. Ну, а если серьезно - счастья тебе до умопомрачения, любви до изнеможения и везенья выше нормы.

С днем рождения. Пусть житуха будет сплошной прухой, пусть не волнует ни понос, ни золотуха, пусть никто не вешает лапшу на ухо, пусть деликатесов будет полна кормуха, пусть не делается из слона муха и пусть всегда сияет твоя лыба на все тридцать два.

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Я хочу пожелать тебе, встретиться с добрым волшебником, чтобы он подарил тебе универсальную волшебную палочку. Чтобы эта палочка, как заноза, не давала тебе сидеть на месте, а стимулировала стремление идти вперед к новым целям. Чтобы это палочка помогла справиться с любым недругом, даже если ее придется применять посредством физического контакта. Чтобы эта палочка стала крепкой опорой в случаях житейских бурь и ураганов. Пускай все в жизни сбывается и получается с легкостью, как по приказу волшебной палочки. С днем рождения!