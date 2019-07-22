Премьер Молдовы поздравила Зеленского с результатами парламентских выборов

Новости Украины: Премьер-министр Молдовы Майя Санду: Поздравляю Президента Зеленского с полученными на выборах ошеломляющими результатами партии.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что убедительные результаты партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины свидетельствуют о том, что украинцы голосовали против коррупции.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Дорогие украинцы! Поздравляю Вас с сегодняшней мобилизацией и голосованием против коррупции. Вы голосовали за изменения, за новых политиков, которые готовы защищать национальные интересы. Поздравляю Президента Зеленского с полученными на выборах убедительными результатами партии, которая его поддерживает», - написала молдавский премьер.

Она также подчеркнула, что кредит доверия, полученный партией "Слуга народа" на выборах – это и огромная ответственность.

Санду пожелала Президенту Украины и его партии сил и уверенности в продвижении реформаторской повестки дня в интересах граждан Украины.

Напоминаем, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).